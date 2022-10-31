樓價短短數個月間下跌近1成，二手市場重現都2017年、2018年的「時光倒流價」，由於短期內加息等負面消息持續，樓價或要再跌5%才有支持位。若果以二手樓價指數、中原城市領先指數（CCL）為指標，樓價由5月、6月開始由橫行變成進入一浪低於一浪的跌市，最新樓價（168.21點）較去年底已經下跌近9%，由於2019年6月、2021年9月樓價兩度觸及歷史高位，令到這幾年入市的買家成為蝕讓的高危客群。

至於後市會怎樣走，從3大指數見到走勢不太樂觀。首先是技術走勢，CCL在過去3年長期在175點至182點之間波動，即使在2020年疫情爆發初期的低位亦在輕微跌穿175點（2020年3月初報174點），之後快速反彈，而今次跌浪未能守住175點水平，反而加速回落至2018年初。

同時，須留意在2017年尾至2018年初時，當時樓市經歷一段急升時期，短短半年間樓價升15%，按照現時走勢，若果回吐這段時間的驚人升幅，指數或要回到158至160點的2017年中水平，換句話樓價有機會再跌5%至6%。

事實上，短期內樓市仍然由利淡消息所主導，例如今個星期美國聯儲局將會再次議息，市場預期有機會加息0.75厘。隨着港美息差拉闊，加上資金持續流出香港，本地銀行再次跟加息勢在必行，只是今次還會如9月底溫和加息1/8厘，還是有更大的加息，將會大大影響用家、投資者入市的信心，特別是近期股市已經率先下跌，樓市就更顯得搖搖欲墜。

▲ 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？