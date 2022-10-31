夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 中共中央二十大閉幕，各方都大搞學習座談會，但最權威的，就是國務院港澳辦主任夏寶龍的解讀文章；他在文中點出，港澳長期積累的經濟結構失衡、發展動能不足、住房困難、貧富懸殊等深層次矛盾，必須發展才能解決。 京 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 2022/10/28 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 2022/10/27 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 2022/10/26 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 2022/10/25 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 有政戲 - 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 2022/10/24 主管港澳政策換人 「三頭馬車」誰接棒？ 夏寶龍 香港 一國兩制 施政報告