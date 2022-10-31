夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾

中共中央二十大閉幕，各方都大搞學習座談會，但最權威的，就是國務院港澳辦主任夏寶龍的解讀文章；他在文中點出，港澳長期積累的經濟結構失衡、發展動能不足、住房困難、貧富懸殊等深層次矛盾，必須發展才能解決。

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