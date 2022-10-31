豬肉「保供穩價」 急急出手非小事

中國農業農村部有公布季度農業農村經濟運行情況的慣例，上周公布的農字號經濟運行，經濟界不似以前那麼關注糧食問題，而是關注農業農村部怎麼講豬，這是因為生豬養殖有個起落，豬肉價被擔心成為物價的不穩定因素。

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