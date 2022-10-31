豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 財金專欄 2022/10/31 分享： 分享： 中國農業農村部有公布季度農業農村經濟運行情況的慣例，上周公布的農字號經濟運行，經濟界不似以前那麼關注糧食問題，而是關注農業農村部怎麼講豬，這是因為生豬養殖有個起落，豬肉價被擔心成為物價的不穩定因素。 今 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點 2022/10/29 擴消費似成為經濟焦點 國情知聞 - 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 2022/10/28 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 2022/10/27 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏 2022/10/26 「新國企」現身 勢當紅走俏 國情知聞 - 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 2022/10/25 「國考」報名鑼響 財經冷熱晴雨表 豬肉 綜合消費物價指數