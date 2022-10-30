歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 國際 23:01 2022/10/30 分享： 分享： 歐洲央行上周四宣布加息0.75厘，為連續兩個月以如此幅度大手加息，再融資利率及存款利率分別加至2厘及1.5厘。歐元區經濟前景並不樂觀，滯脹風險持續增加，歐洲央行縱然壓抑通脹心切，但這條加息之路絕不易行，甚至堪稱全球難度最高。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/24 英加減稅非重點 市場看財政紀律 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 2022/10/24 約翰遜留得青山在 哪怕無柴燒 你可能感興趣 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 13:21 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 21:17 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 21:05 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 最新專欄文章 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 國金札記 - 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/28 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 國金札記 - 歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒 2022/10/27 歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 國金札記 - 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/26 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 貨幣政策 滯脹 加息 拉加德 歐洲央行 通脹 PPI CPI 歐債危機 歐洲