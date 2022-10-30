歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫

歐洲央行上周四宣布加息0.75厘，為連續兩個月以如此幅度大手加息，再融資利率及存款利率分別加至2厘及1.5厘。歐元區經濟前景並不樂觀，滯脹風險持續增加，歐洲央行縱然壓抑通脹心切，但這條加息之路絕不易行，甚至堪稱全球難度最高。

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