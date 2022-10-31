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基金轉軚 兩類內銀股得寵

研究報告 11:26 2022/10/31

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上周大部分內銀已公布季績。中金的一份調查發現，偏股型基金已在吸納一些優質區域銀行，以及部分國有銀行。這批股份的估值和倉位均位於市場底部，「有較強吸引力」。此外，9月超預期金融資料表明，「穩增長」政策效果更為明顯，內銀股估值有望回升。

中金統計了3Q22內銀股公募基金倉位元以及估值情況。
截至3Q22，內銀股基金倉位為2.94%，繼上季度下降1.52%後略微上升0.19%，主要由於市場回調，內銀股跑贏A股和H股基準指數6.5%／4.9%。

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優質區域銀行國有銀行倉位上升
區域銀行和國有銀行倉位上升，股份銀行倉位繼續下降。3Q22區域銀行、國有銀行倉位分別為1.69%/0.34%，環比上升0.31/0.14%；股份銀行倉位回落至0.92%，環比下降0.26%，為2021年以來最低水準。
國有銀行倉位增加主要集中於建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） ，但增幅有限。
據港交所資料，三隻國有內銀的往績股息已達10厘，但市盈率只得3倍。是否抵到爛？基金的行動最有說服力。
3Q22，江蘇銀行（600919.SH）、成都銀行（601838.SH）、農業銀行倉位上升最多；招商 （03968） 、興業（601166.SH）和平安銀行（000001.SZ）倉位下降最多。
整體區域銀行佔全部銀行倉位元比例為57%，環比提升約7%，再創歷史新高。但由於區域銀行幾乎沒有在港上市，故不予評論。

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此外，偏股型基金的內銀倉位，皆屬低配（配置金額不及行業比重），總體為-8.54%。其中區域銀行-1.08%，國有銀行-2.59%，股份銀行-4.87%。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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