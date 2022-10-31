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唔炒股轉炒外滙 7圖解構主流貨幣潛力（不斷更新）

研究報告 14:09 2022/10/31

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股票市場全球下挫，大量資金轉投外滙市場，現時全球外滙市場日均交易量飆升至7.5萬億美元。

國際投資機構——國際清算銀行（BIS）於10月27日公布三年一次的調查，指在波動加劇的情況下，全球外滙市場的交易量升至歷史新高。 2022年4月份全球外滙市場的日均交易額增至7.5萬億美元，較2019年同月增長14%。2019年4月全球外滙市場的日均交易額按年增長率為30%，2016年則按年收縮了5%。

專訪專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁

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由於通脹衝擊促使各國央行提高利率，以及俄烏衝突擾亂了金融市場，外滙市場波動率在經歷了多年的低迷之後大幅上升。

國際清算銀行表示，滙率大幅波動導致交易商「庫存失衡」，迫使他們更頻繁地在交易商間市場進行開平倉交易。並在報告中表示：

「2019年至2022年期間外滙市場交易量的增長反映了交易商間交易的增加。這可能反映了2022年4月外滙市場波動加劇。」

國際清算銀行的數據指，交易商間的日交易量為3.5萬億美元，佔全球總交易量的46%，高於三年前的38%。相比之下，與「其他金融機構」（包括非銀行金融機構、對衝基金和機構投資者）進行交易的市場份額從55%下降到48%。

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美元最強勢

國際清算銀行表示，從貨幣品種來看，美元依然是佔比最大的貨幣，外滙交易中約88%的貨幣都涉及美元，這一比例在過去10年幾乎沒有變化。歐元的市場份額則從三年前的32%降至31%左右。

人民幣的市場份額增長最大，從4.3%擴大至7%，排名從2019年的第8位上升到第5位。另外根據國際清算銀行的數據，就外滙衍生品而言，掉期交易的市場份額繼續增加，佔總交易量的51%，而2019年為49%，而現貨交易的市場份額則從30%下降到28%。遠期交易穩定在15%。

六大主流貨幣

美元強勢自然吸引大量炒家，惟市場上仍有其他主流貨幣值得留意。

人民幣持續眨值，這與中央的貨幣政策有關。內地經濟學家連平指出，中國是從實際角度出發，在經濟下行壓力較大的情況下，繼續實施逆周期調節和跨周期調節，而並非像其他國家一樣跟隨美國加息便收緊貨幣政策。中央的貨幣政策仍是以穩增長、支持實體經濟為主。

日元依然疲弱，10月28日兌美元收報147.6。由於日圓持走寬髮政策路綫（息率保持負0.1厘），長遠對日圓前景不利。近半年日圓受美聯儲加息影響，正在不斷眨值。

（不斷更新）

報告來源：國際清算銀行、植信投資

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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