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洪灝：熱錢外流史上次高

財金猛人追蹤 16:56 2022/10/31

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對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝表示，現時香港的熱錢外流為歷史次高，在港的外資券商正在減倉，而內資券商則咬定青山，按兵不動。港股 ETF 吸引著幾乎規模空前的資金流入。

專訪專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁

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洪灝指出，「熱錢」，即無法為經常和金融/資本賬戶的變化所解釋的跨境資本流動，正再度流出。他估計熱錢外流的程度可與 2015年中至 2016 年初中國股市泡沫破裂後的水平等量齊觀。熱錢流動往往加劇市場波動，並可能在市場最需一臂之力、最不合時宜的節點甩手走人——就像 2015年，亦很可能如同今日（圖表 1）。

他指出只要買家眾於賣家，盡管有人拋售斬倉，市場也不一定應聲下跌。雖然熱錢流出的絕對規模似乎與 2015 年相若，但現如今中國經濟及其市值之大卻早已不可同日而語。如是，類似規模的熱錢外流對當下中國市場的意義更無關宏旨，因此影響也更為有限。

與此同時，香港金融管理局正與港元空頭鏖戰。香港實際意義上的「央行」為阻止港元滙價觸及弱方兌換保證水平而進行的市場干預，是聯系滙率制度自誕生以來金額最大、頻率最高的一次（圖表 2）。因此，金管局外滙儲備也以史無前例的規模和速度下行。深陷各路空頭圍攻而四面楚歌的恆指近乎毫無還手之力，難以止跌。

他指出，中國人民銀行和金管局都在重拳出擊，與走資一決高下。其外滙儲備下降的幅度和速度恰恰印證了其所面臨的艱鉅挑戰。隨著美聯儲持續收緊貨幣政策，全球經濟逐步陷入衰退，資金將繼續投向美元尋求庇護。

洪灝說：「在這樣風高浪急的時期，假設所有人都在競相拋售似乎並不為過。但我們的數據表明確乎有人在逆勢買入。數據顯示，盡管香港市場大幅回調，但最近數周，香港最大的港股 ETF 盈富基金 （02800） 的周度資金流入達到歷史最高水平。同時這只 ETF 的累積資金流入亦處於史上最高（圖表 3）。」

與此同時，通過互聯互通計劃的南向資金淨買入正在攀升——這也與普遍的假設相左，並與恆指的走勢背道而馳（圖表 4）。這可以被看作是內地投資者的信心之選。

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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