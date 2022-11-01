數據解讀 10月PMI再跌至收縮  啟示經濟再尋底風險

內地製造業採購經理人指數（PMI）再次回落至50以下的收縮區間。有分析認為，數據反應供需雙弱，料經濟再承壓。

受10月國慶假期效應以及多地散發疫情等影響，內地10月官方製造業PMI回落至49.2，遜於預期，創三個月低點，前值為50.1。

構成該指標的5個分類指數均低於臨界點。非製造業PMI錄48.7，亦遜預期。國家統計局指，經濟恢復發展基礎需進一步穩固。

國金證券指出，製造業PMI超季節性回落，疫情反復、需求走弱的影響增強。10月製造業PMI錄得49.2%、低於市場平均預期的49.7%，較上月回落0.9個百分點、降幅超過歷史均值的0.2個百分點。

數據細項，多數分項指標回落，生產和新訂單分別回落1.9和1.7個百分點至49.6%和48.1%，採購量明顯下降、而原材料庫存處於低位。

受10月國慶假期效應以及多地散發疫情等影響，內地10月官方製造業PMI回落至49.2，遜於預期，創三個月低點，前值為50.1。

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