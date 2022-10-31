按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 國際 21:03 2022/10/31 分享： 分享： 樓價下跌，不僅是香港業主的煩惱，澳洲樓價已連續5個月回落，加拿大和瑞典2月以來樓市回調超過8%，新西蘭更由去年高位跌12%，加息期下，全世界多個主要發達經濟體的樓市也難悻免。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 英加減稅非重點 市場看財政紀律 2022/10/24 英加減稅非重點 市場看財政紀律 你可能感興趣 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 23:01 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 13:21 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 21:17 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 最新專欄文章 國金札記 - 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 今日 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 國金札記 - 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/28 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 國金札記 - 歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒 2022/10/27 歐洲多國迎暖冬 憧憬緩解能源荒 經濟 經濟衰退 英國 樓價 美國 通脹