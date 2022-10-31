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按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓

國際 21:03 2022/10/31

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樓價下跌，不僅是香港業主的煩惱，澳洲樓價已連續5個月回落，加拿大和瑞典2月以來樓市回調超過8%，新西蘭更由去年高位跌12%，加息期下，全世界多個主要發達經濟體的樓市也難悻免。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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