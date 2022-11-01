當下極似2018年Q4  大市下季反彈在望

港股「跌跌不休」，雖然見13年低，但A股整體調整幅度不大，仍然守在2020年水平，相對强勢。加上A股今季走勢與2018年Q4有五大相似點，明年首季頗大機會與2019年Q1一樣顯著反彈，港股大概率跟隨上漲，值得期待。

近期A股的很多特徵非常類似2018年Q4，隨着三季報落地，11至12月投資者將會開始關注2023年的穩增長政策，指數存在V型反轉的可能。當下與2018年Q4有五大相似點如下︰

（1）估值處在歷史底部。8月下旬以來的調整，讓全A估值重新回到了4月底的低點，也回到了2018年Q4的低點。歷史上熊市底部全A市淨率的低點大多在1.5倍左右，2012年底、2014年中、2018年底均是如此。

（2）由對經濟的周期性擔心變成對經濟的長期擔心。2018年，由於中美貿易衝突和國內的金融去槓桿，投資者對經濟的擔心不斷深化，剛開始只是擔心經濟周期性的衝擊，但到了2018年Q4，愈來愈多的投資者把利空放大成宏大敘事。今年的宏大敘事也很多，特別是最近1個月，歷史經驗告訴我們，牛市頂部和熊市底部，是最容易出現宏大敘事的，這是和2018年Q4相比第二個相似點。

（3）2018年10月也出現了白酒的加速下跌和計算機的提前走強。2016至2018年10月，以白酒為代表的食品飲料板塊是所有1級行業中漲幅最大的，機構超配比例也很高，而計算機、傳媒等TMT板塊漲幅最小。2018年10月，板塊表現和今年10月非常類似，國慶後白酒開始連續暴跌，計算機行業10月16日提前觸底上漲，而白酒繼續跌到了10月底。這是和2018年Q4相比第三大相似點。

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