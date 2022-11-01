時代電氣強勢 盈利重拾增長

港股昨日又跌，但大市中長綫嚴重超賣，小心一片看淡聲中，今個月會大逆轉。至於時代電氣（03898）10月逆市上升，屬於強勢股，今年盈利可以重拾增長，加上裝備製造業好轉，配合公司擴產計劃，未來盈利增長應該

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