時代電氣強勢 盈利重拾增長 財金專欄 2022/11/01 分享： 分享： 港股昨日又跌，但大市中長綫嚴重超賣，小心一片看淡聲中，今個月會大逆轉。至於時代電氣（03898）10月逆市上升，屬於強勢股，今年盈利可以重拾增長，加上裝備製造業好轉，配合公司擴產計劃，未來盈利增長應該 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 2022/10/31 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技 2022/10/29 中軟保持增長 國家重視科技 中字股實力談 - 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 2022/10/28 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 中字股實力談 - 中興季績佳 業務有亮點 2022/10/28 中興季績佳 業務有亮點 中字股實力談 - 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 2022/10/27 【阿爺出手】港股虎頭蛇尾四日5500億 築底還是派貨？（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 規模以上工業 時代電氣（03898） 新能源 人民幣 板塊