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時代電氣強勢 盈利重拾增長

財金專欄 2022/11/01

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港股昨日又跌，但大市中長綫嚴重超賣，小心一片看淡聲中，今個月會大逆轉。至於時代電氣（03898）10月逆市上升，屬於強勢股，今年盈利可以重拾增長，加上裝備製造業好轉，配合公司擴產計劃，未來盈利增長應該

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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