  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫

財金專欄 2022/11/01

分享：

分享：

中共二十大之後，各方都期待內地防疫政策開始慢慢放寬，但多位政經人士都指，內地疫情近日形勢嚴峻，尤其是廣東省，再加上澳門嚴厲抗疫，今天起更做全民核酸檢測，相信內地在短期內，難以大幅放寬防疫。

有熟悉內地政

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾
2022/10/31
夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾
有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？
2022/10/28
金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？
有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告
2022/10/27
京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告
有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
2022/10/26
港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？
有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
2022/10/25
二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步
政治 疫情 香港 廣東省 澳門 中國 酒店 上海 深圳 廣州

上一篇文章

施政報告2022 房屋供應可望上升

下一篇文章

時代電氣強勢 盈利重拾增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點
擴消費似成為經濟焦點
中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技
中軟保持增長 國家重視科技
選股情報 - 暗戰
暗戰
投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！
「三桶油」勁賺股息吸引！
港交所破底 宜審慎觀望
港交所破底 宜審慎觀望
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享