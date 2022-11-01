粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 財金專欄 2022/11/01 分享： 分享： 中共二十大之後，各方都期待內地防疫政策開始慢慢放寬，但多位政經人士都指，內地疫情近日形勢嚴峻，尤其是廣東省，再加上澳門嚴厲抗疫，今天起更做全民核酸檢測，相信內地在短期內，難以大幅放寬防疫。 有熟悉內地政 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 2022/10/31 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 2022/10/28 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 2022/10/27 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 2022/10/26 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 有政戲 - 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 2022/10/25 二十大之後 港「逆隔離」通關踏首步 政治 疫情 香港 廣東省 澳門 中國 酒店 上海 深圳 廣州