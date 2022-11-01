粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫

中共二十大之後，各方都期待內地防疫政策開始慢慢放寬，但多位政經人士都指，內地疫情近日形勢嚴峻，尤其是廣東省，再加上澳門嚴厲抗疫，今天起更做全民核酸檢測，相信內地在短期內，難以大幅放寬防疫。

有熟悉內地政

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