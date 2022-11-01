易綱金融工作報告 預示來年重點

中國人民銀行周日在官網頭條，掛出「國務院金融工作報告」，這份報告的來因，當然是全國人大常委會對金融工作特別關注，就像有專門的財政工作報告一樣，也有一份金融工作報告。只是因緣際會，到10月底這個特別的時

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