易綱金融工作報告 預示來年重點 財金專欄 2022/11/01 分享： 分享： 中國人民銀行周日在官網頭條，掛出「國務院金融工作報告」，這份報告的來因，當然是全國人大常委會對金融工作特別關注，就像有專門的財政工作報告一樣，也有一份金融工作報告。只是因緣際會，到10月底這個特別的時 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 2022/10/31 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點 2022/10/29 擴消費似成為經濟焦點 國情知聞 - 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 2022/10/28 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 2022/10/27 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 國情知聞 - 「新國企」現身 勢當紅走俏 2022/10/26 「新國企」現身 勢當紅走俏 金融 易綱 中國 經濟 人民幣 貨幣政策 股票 中國人民銀行 人大常委 證監會