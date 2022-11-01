高息愛股不懼人心偏淡！ 財金專欄 02:30 2022/11/01 分享： 分享： 承接着美國股市上周五高收，亞太區股市周一普遍向好，但中港股市則沖高後回落，恒指收市續跌一百七十六點至一萬四千六百餘點低位，上證指數跌二十二點失守二千九百點。日本股市則近五百點至二萬七千五百餘點，首爾雖 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！ 2022/10/28 「三桶油」勁賺股息吸引！ 投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%! 2022/10/26 東岳高端新材料擴產150%! 投資坐標 - 國事天下事 正確思考！ 2022/10/25 國事天下事 正確思考！ 投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！ 2022/10/21 「盈利王」股東12月收超高息！ 投資坐標 - 跟保險巨企買房託基金! 2022/10/19 跟保險巨企買房託基金! 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 比亞迪股份（01211） 鷹美(國際)（02368） 東岳集團（00189） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 港股 中遠海控（01919）