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高息愛股不懼人心偏淡！

財金專欄 02:30 2022/11/01

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承接着美國股市上周五高收，亞太區股市周一普遍向好，但中港股市則沖高後回落，恒指收市續跌一百七十六點至一萬四千六百餘點低位，上證指數跌二十二點失守二千九百點。日本股市則近五百點至二萬七千五百餘點，首爾雖

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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