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【星級名家】曾淵滄：博反彈 科網較內房更吸引

財金猛人追蹤 13:55 2022/11/15

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：博反彈 科網較內房更吸引

美國通脹突然大幅下降，引來市場憧憬加息周期近尾聲，股市炒起。其中民企內房股及科網股表現得特別好，但比較之下，民企內房的反彈實力略顯不足，倒是科網股的確有見底回升的條件。

美國消費物價指數突然從9月份的8.2%急降至10月份的7.7%，看來聯儲局加息是有效的。通脹緩和，未來加息的壓力會下降，於是全球股市造好。

恒指兩天移動平均綫升穿19天綫，在目前這種牛熊未分的情況時，技術分析是最值得參考的。

現在反彈最強的板塊全是過去跌得最慘的板塊，包括民企內房股及科網股。但大家要知道民企內房股仍未真正脫離險境，股價大反彈是因為價格太殘，散戶手上非常大量的蟹貨已經沒有出售的價值。因此，反彈一倍、兩倍也引不起這批散戶拋售套現，沒人賣，價格就容易炒上，大家如果想參與炒作，記住小炒怡情。

科網股的情況可能好一些......

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曾淵滄：國企內房股息高可追貨

港股突然出現挾空倉行動，把實力不足、無法死守的沽空散戶殺得片甲不留。現階段可以考慮選擇性追貨，最佳選擇是國企內房股。國企內房股在中共二十大之後，股價面對沽空狙擊式的下跌。

選擇國企內房股是因為股息高，進可攻、退可守。過去跌得最重的股升得最多，科網股ATM全升，恒生科技股指數升幅大於恒生指數。此外，多隻內房股股價也急升。

不過，中央政府至今仍然只發出「保交樓」的承諾。「保交樓」的撥款是專款專用，只用來完成爛尾樓的建築工程，錢不會落入地產發展商的口袋。因此，炒民企內房股的反彈風險依然很大，只宜小注怡情，想賭應該賭國企內房股。

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曾淵滄：明年3月市場或轉向

明年3月，可能是全球股市一個轉機的時候，中國會有新的總理、副總理、部長……美國的加息周期滿一年。新總理、新人事、新作風會帶來一定的憧憬；加息滿一周年也會有人開始憧憬不再加息了。

中共二十大開幕前，不少人憧憬二十大之後中央會放寬防疫政策。香港會由「0+3」的入境檢疫政策改為「0+0」。結果，二十大閉幕，中央防疫力度依舊，邊境依然不開放，香港的「0+3」入境檢疫政策依然不變；加上國務院總理李克強不再擔任中共中央委員，意味着明年3月全國人大代表大會召開後，李克強會正式退休。

換言之，現在李克強類似西方政治制度中的看守總理。一般上，看守總理或看守總統，都不會有大動作。正如2008年全球金融海嘯爆發，但是任期將滿的美國布殊總統甚麼也沒有做，要等到2009年奧巴馬上任後，才推出量化寬鬆的救市政策。

因此，至明年3月全國人大開幕前，中國的經濟發展可能會面對一些壓力。全國的主要官員也可能在明年全國人大召開後大換班，正準備等換班的官員可能更關心未來工作的事務多於目前的工作。對投資者而言.....

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曾淵滄：高息股充斥市場

銀行定期存款利率不斷上升，使到傳統公用股股價下跌，以製造出更高的股息率來吸引投資者買入。除了傳統的公用股外，市場上還有不少更高息的股可以考慮。

股市依然陰晴不定，美國聯儲局官員繼續出口術製造恐慌，期望通過恐慌來遏抑消費，消費減少則可以進而遏抑通脹。

加息預期愈來愈高，10年美債利率已經升至4.2厘。本地多家銀行搶定期存款，大額存款年利率也愈來愈高。這使到原本只有3厘息、4厘息的本地公用股的股價大跌，股價跌也就相等於提高股息率。現在，中電 （00002） 股息率已高達5.98厘，只要股價再跌多一點點，股息率就超過6厘......

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曾淵滄：股市尋底時要保持信心

恒指已經跌破今年3月15日的低位，市場上充滿悲觀、恐慌的氣氛，這是大家考驗自己的信心與耐心的時候。恒指跌破今年3月15日的低位18235點，的確是意想不到。不過，切記，在人人恐慌悲觀時，自己千萬不好也跟着恐慌、悲觀。

現在，我們最需要的是信心與耐心。信心是指我們相信，股價已經跌過頭，超值股很多；耐心是部署全面防守的戰略。

股神巴菲特之所以能成為股神，就是因為他有這股在逆市中保持自信與耐性的能力，股神絕對不會在股價低殘時止蝕。切勿衝動止蝕為甚麼要止蝕？每一個想止蝕的人都是因為擔心今天不止蝕，明天後天............

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編輯：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : 曾淵滄專欄

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