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【星級名家】曾淵滄：明年3月市場或轉向（一文盡覽）

財金猛人追蹤 10:00 2022/11/01

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：明年3月市場或轉向

明年3月，可能是全球股市一個轉機的時候，中國會有新的總理、副總理、部長……美國的加息周期滿一年。新總理、新人事、新作風會帶來一定的憧憬；加息滿一周年也會有人開始憧憬不再加息了。

中共二十大開幕前，不少人憧憬二十大之後中央會放寬防疫政策。香港會由「0+3」的入境檢疫政策改為「0+0」。結果，二十大閉幕，中央防疫力度依舊，邊境依然不開放，香港的「0+3」入境檢疫政策依然不變；加上國務院總理李克強不再擔任中共中央委員，意味着明年3月全國人大代表大會召開後，李克強會正式退休。

換言之，現在李克強類似西方政治制度中的看守總理。一般上，看守總理或看守總統，都不會有大動作。正如2008年全球金融海嘯爆發，但是任期將滿的美國布殊總統甚麼也沒有做，要等到2009年奧巴馬上任後，才推出量化寬鬆的救市政策。

因此，至明年3月全國人大開幕前，中國的經濟發展可能會面對一些壓力。全國的主要官員也可能在明年全國人大召開後大換班，正準備等換班的官員可能更關心未來工作的事務多於目前的工作。對投資者而言.....

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曾淵滄：高息股充斥市場

銀行定期存款利率不斷上升，使到傳統公用股股價下跌，以製造出更高的股息率來吸引投資者買入。除了傳統的公用股外，市場上還有不少更高息的股可以考慮。

股市依然陰晴不定，美國聯儲局官員繼續出口術製造恐慌，期望通過恐慌來遏抑消費，消費減少則可以進而遏抑通脹。

加息預期愈來愈高，10年美債利率已經升至4.2厘。本地多家銀行搶定期存款，大額存款年利率也愈來愈高。這使到原本只有3厘息、4厘息的本地公用股的股價大跌，股價跌也就相等於提高股息率。現在，中電 （00002） 股息率已高達5.98厘，只要股價再跌多一點點，股息率就超過6厘......

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曾淵滄：股市尋底時要保持信心

恒指已經跌破今年3月15日的低位，市場上充滿悲觀、恐慌的氣氛，這是大家考驗自己的信心與耐心的時候。恒指跌破今年3月15日的低位18235點，的確是意想不到。不過，切記，在人人恐慌悲觀時，自己千萬不好也跟着恐慌、悲觀。

現在，我們最需要的是信心與耐心。信心是指我們相信，股價已經跌過頭，超值股很多；耐心是部署全面防守的戰略。

股神巴菲特之所以能成為股神，就是因為他有這股在逆市中保持自信與耐性的能力，股神絕對不會在股價低殘時止蝕。切勿衝動止蝕為甚麼要止蝕？每一個想止蝕的人都是因為擔心今天不止蝕，明天後天............

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編輯：陳紫瑩

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欄名 : 曾淵滄專欄

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