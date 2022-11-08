【通脹偵察站】美國9月消費者信貸增幅放緩遜預期（持續更新）

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本周大市升跌 看6大催化劑
【紐約期油10月累升近9%】市場預計美國石油產量會繼續增加，連同中國上月製造業活動再度萎縮，加上中國擴大疫情封控措施，市場擔心中國石油需求疲弱，拖累油價連跌2天。紐約12月期油收市跌1.37美元，報每桶86.53美元，跌1.6%。倫敦布蘭特12月期油，收市跌94美仙，報每桶94.83美元，跌1%。總結10月份，油價結束四個月跌勢，紐約期油升近9%，布蘭特期油升近8%。
紐約期油及布蘭特期油於11月1日11：32回升不足1%。
【美國8月石油產量創近3年新高】政府每月數據顯示，美國8月石油產量升至近每日1,200萬桶，是前年新冠疫情爆發以來最高。
10月情況請見：【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
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撰文 : 許江明
欄名 : 通脹偵察站