雙十一平台較量 商家運營迎兩大趨勢 電商改規則制勝

雙十一距離還剩十日，今年雙十一除了在規則上發生較大變化外，還有平台商家們亦得到電商扶持，而天風證券認為涵蓋兩大趨勢。

趨勢一：會員化運營重點由量轉質

1.提高不同會員的運營等級—商家特權差距，鼓勵商家加強會員化體系建設。

據2022年商家特權新規定（見下圖）：

高等級：優質商家擁有「注冊入會」、「會員開放」及「會員通」特權

中等級：潛力商家擁有「店鋪會員tab」、「直播間會員運營」特權

低等級：商家僅擁有「會員權益工具」、「會員觸達能力」的特權，同時會員招募能力受到限制

2.推出新工具萬相台，幫助商家招募和管理會。

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趨勢二：重視中小商家紓困

大型電商平台延續去年雙十一和今年618趨勢，今年更精淮地強調扶持中、小商家，提高經營業績的要求，亦對政策大環境的響應。

1.返利結構性調整，偏向中、小商家。

今年「超級消耗返」活動（在各平台花費達到某指定門檻值後，返還優惠券活動）單個商家最高金額由去年的1,000萬元（人民幣‧下同）降為500萬元，補貼重心從頭部或頸部商家偏向中、小商家。

2.針對中、小商家新增專屬特惠包。今年雙十一阿裡媽媽「暖航計劃」向中小商家提供99至399元小額專屬特惠包，與去年對各層商家均發出通用紅包相比，更具有精准性與針對性。

3.通過對中小商家的扶持，體現電商對實體商家的助力，響應當前助力復工復產和促進社會公平政策。

5大規則大不同

今年雙十一前夕，各電商平台品牌紛紛推出相關扶持舉措「戰況」激烈。與2021年規則對比，天風證券歸納5點……

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