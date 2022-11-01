  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

負資產急增只是現象還是危機?

財金專欄 13:22 2022/11/01

分享：

分享：

經歷過97年金融風暴後樓價大跌的市民，都會難忘「負資產」惡夢，因此金管局昨日公布上季「負資產」宗數急升9倍至533宗，創近6年新高，難免會有一部人恐慌，所以在此拆解這個數據背後所代表的現象。

...

欄名 : 樓市分析

最新專欄文章

專家樓論 - 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
2022/10/31
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？
2022/10/29
銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
2022/10/29
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？
2022/10/26
新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？
專家樓論 - 施政報告未減辣 新盤增優惠自救
2022/10/26
施政報告未減辣 新盤增優惠自救
香港物業 負資產 按揭貸款 按揭保險 銀主盤 股票 香港金融管理局 年金 按揭證券公司 歐債危機

下一篇文章

高息愛股不懼人心偏淡！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
港交所破底 宜審慎觀望
港交所破底 宜審慎觀望
投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！
「三桶油」勁賺股息吸引！
選股情報 - 暗戰
暗戰
中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技
中軟保持增長 國家重視科技
國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點
擴消費似成為經濟焦點