負資產急增只是現象還是危機? 財金專欄 13:22 2022/11/01 分享： 分享： 經歷過97年金融風暴後樓價大跌的市民，都會難忘「負資產」惡夢，因此金管局昨日公布上季「負資產」宗數急升9倍至533宗，創近6年新高，難免會有一部人恐慌，所以在此拆解這個數據背後所代表的現象。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 專家樓論 - 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？ 2022/10/31 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？ 銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？ 2022/10/29 銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？ 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 2022/10/29 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？ 2022/10/26 新版私人參建居屋政府不「包底」 發展商會怕「虧底」？ 專家樓論 - 施政報告未減辣 新盤增優惠自救 2022/10/26 施政報告未減辣 新盤增優惠自救 香港物業 負資產 按揭貸款 按揭保險 銀主盤 股票 香港金融管理局 年金 按揭證券公司 歐債危機