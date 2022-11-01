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ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差

財金猛人追蹤 14:01 2022/11/01

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中國本周一（10月31日）公布，10月官方製造業PMI指數由9月的50.1降至49.2；非製造業PMI指數由9月的50.6降至48.7。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 表示，内地官方公布的最新PMI反映10月内地經濟疲弱，而新冠疫情確診個案上升、建造業收縮和出口需求，可能收縮意味經濟將持續低迷。

    點擊圖片放大
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彭藹嬈指出：

  • 除了原材料，製造業PMI指數幾乎全部分項指數都錄得下降，反映製造業生產商毛利率被進一步壓縮。
  • 新出口定單仍然處於收縮，雖比上月略有改善，但難以令人對11月及12月的製造業或出口感到樂觀。
  • 10月非製造業PMI受房地產和建造業拖累，同時零售業並沒有受十一黃金周假期刺激。因此，ING預期10月份的零售銷售可能會非常疲軟。

總括而言，10月經濟表現疲弱，而11月看起來不會好過10月。令情況更複雜的是......

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 名家看法

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