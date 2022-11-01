ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）

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【星級名家】曾淵滄：明年3月市場或轉向（一文盡覽）
中國本周一（10月31日）公布，10月官方製造業PMI指數由9月的50.1降至49.2；非製造業PMI指數由9月的50.6降至48.7。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 表示，内地官方公布的最新PMI反映10月内地經濟疲弱，而新冠疫情確診個案上升、建造業收縮和出口需求，可能收縮意味經濟將持續低迷。
彭藹嬈指出：
總括而言，10月經濟表現疲弱，而11月看起來不會好過10月。令情況更複雜的是......
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : 名家看法