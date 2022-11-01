旭輝停付境外債 股價挫逾2成 內房債務高築未解決

內地房債危機進一步升級，被列為「示範民企」的旭輝 （00884） 最新公布，暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。消息拖累旭輝今日逆市重挫。

旭輝今日股價曾低見0.375元，創上市新低。收市報0.39元，跌25%。其他內房今日表現亦跑輸大市。

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旭輝 （00884） 公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。因此，集團終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

內房債務高企的問題一直受市場關注。據《彭博》報道，現時至明年底，負債累累的內房行業將至少有2,920億美元（約22,922億港元）的在岸和離岸債務到期，意味著繼今年創紀錄的違約浪潮之後，兌付壓力可能愈來愈大。

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