旭輝停付境外債 股價挫逾2成 內房債務高築未解決（第二版）

內地房債危機進一步升級，被列為「示範民企」的旭輝 （00884） 最新公布，暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。消息拖累旭輝今日逆市重挫。

旭輝今日股價曾低見0.375元，創上市新低。收市報0.39元，跌25%。其他內房今日表現亦跑輸大市。

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旭輝 （00884） 公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。因此，集團終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

明年首季內房迎還債高峰

內房債務高企的問題一直受市場關注。據《彭博》報道，現時至明年底，負債累累的內房行業將至少有2,920億美元（約22,922億港元）的在岸和離岸債務到期，意味著繼今年創紀錄的違約浪潮之後，兌付壓力可能愈來愈大。

報道指，內房今年年內還有537億美元（4,215.5億港元）債務將要到期，明年第一季度將高達723億美元（5,676.6億港元）到期。根據彭博和研究公司用益信託匯編的數據，這涵蓋了在岸、離岸的債券和貸款以及國內信託貸款。

除了旭輝，近日內房企債務違約相繼出現。綠地控股（滬：600606）公告稱，擬對旗下9隻美元債展期發起同意徵求，其中2023年6月到期6﹒65%美元債展期一年，其餘債券均展期兩年，展期期間票息不變。

另外，上坤地產 （06900） 亦公告稱，未能豁免或延長票據強制贖回義務，導致產生票據條款項下的違約事件。此類違約事件導致公司2023年到期的13﹒5%優先票據出現交叉違約。公司尚未收到票據或2023年票據項下加速終止的任何通知，公司繼續與票據持有人進行溝通，以探討各種方案。

穆迪：內房流動性仍緊

盡管內地當局近期先後出台政策支持內地放鬆樓市。不過評級機構穆迪仍指出，內房流動性仍緊，融資仍困難。

穆迪指雖然內地樓市政策略有放寬，地產商的流動性依然緊張。由於市場需求疲軟、經濟增長放緩，以及擔憂項目完工交付風險，預料內房銷售仍會下降，而在市場資金緊張下，地產商的融資渠道會持續受限。

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