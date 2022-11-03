內房見底未？看看最新房企銷售排行榜+拿地排行榜

2022年10月，內地房地產市場繼續低迷。根據內地房地產研究機構克而瑞的統計，10月百強房企單月銷售規模按月跌2.6%，跌幅高於往年平均；按年降幅則較9月擴大3個百分點至28.4%；1至10月累計業績按年跌幅也繼續維持在44%的較高水平。

10月是傳統的金九銀十銷售旺季，多間房企都加大了折扣優惠和營銷力度，以促進銷售表現，不過整體的銷售依然未見好轉。以下是克而瑞監察統計的10月內地房企銷售排行榜，排行前三的分別是碧桂園 （02007） 、保利發展和万科地產 （02202） 。（完整榜單請點擊下圖）

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克而瑞指，目前內房行業下行壓力持續、市場信心及購買力缺失、觀望情緒也愈加濃厚，疊加國內多區域疫情的影響，企業整體的銷售壓力在進一步加大。從企業表現來看，2022年10月單月業績按月增長和按月下跌的百強房企分別佔近半。其中，TOP50房企表現好過行業整體，只有18家企業單月業績按月下跌，且按月跌幅多在30%以內。但從單月業績按年變動來看，目前規模房企整體仍深陷負增長困境，10月有逾6成百強房企單月業績按年降低。

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展望11月，克而瑞提出以下兩點預判：

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