中國消費增長放緩 高盛睇邊4個指標？

受疫情防控影響，中國早前公布的9月份社會零售銷售增長較8月疲弱，9月份，社會消費品零售總額按年增長2.5%，較8月的按年增長5.4%低；餐飲收入增速更由8月的按年升8.4%轉為按年跌1.7%，反映餐飲銷售較為疲弱。

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對於中國消費品未來發展，高盛認為，以下幾點值得留意：

1）中國消費在出口及房地產轉弱的情況下，能否成為推動中國經濟增長的推手？

2）中國何時結束其「動態清零」防疫措施？

3）公務員禁酒令升級，或引發在消費層面的監管風險

4）在宏觀環境轉差的情況下，具加價能力和高端化的必需消費品可看高一綫

高盛指出，在疫情的影響下，民眾收入增長放緩、青年失業率上升，令中國的「消費升級」投資主題受挫，投資者關注在房地產市場下滑，財富效應受打擊的情況下，消費情緒或受影響。

該行看好在宏觀經濟大環境疲弱的情況下，仍有防守力的必需消費品如啤酒和調味料公司，因其高端化持續，有利抵銷成本上升壓力。

在中國酒類消費品當中，高盛最看好啤酒行業發展，其次是白酒。

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