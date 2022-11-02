  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國消費未來發展 高盛睇邊4個指標？

研究報告 13:53 2022/11/02

分享：

分享：

受疫情防控影響，中國早前公布的9月份社會零售銷售增長較8月疲弱，9月份，社會消費品零售總額按年增長2.5%，較8月的按年增長5.4%低；餐飲收入增速更由8月的按年升8.4%轉為按年跌1.7%，反映餐飲銷售較為疲弱。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

對於中國消費品未來發展，高盛認為，以下幾點值得留意：

1）中國消費在出口及房地產轉弱的情況下，能否成為推動中國經濟增長的推手？

2）中國何時結束其「動態清零」防疫措施？

3）公務員禁酒令升級，或引發在消費層面的監管風險

4）在宏觀環境轉差的情況下，具加價能力和高端化的必需消費品可看高一綫

高盛指出，在疫情的影響下，民眾收入增長放緩、青年失業率上升，令中國的「消費升級」投資主題受挫，投資者關注在房地產市場下滑，財富效應受打擊的情況下，消費情緒或受影響。

該行看好在宏觀經濟大環境疲弱的情況下，仍有防守力的必需消費品如啤酒和調味料公司，因其高端化持續，有利抵銷成本上升壓力。

在中國酒類消費品當中，高盛最看好啤酒行業發展，其次是白酒。

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

最新專欄文章

中美芯片戰開打 如何影響半導體行業？
2022/10/27
中美芯片戰開打 如何影響半導體行業？
券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
2022/10/21
券商解讀 中國新五年發展計劃藍圖
【兩會機遇】政策給力 港股有望短期回穩（附推薦股名單）
2022/03/05
【兩會機遇】政策給力 港股有望短期回穩（附推薦股名單）
花旗：中國傳動今年定單復甦
2013/04/06
花旗：中國傳動今年定單復甦
花旗：粵投租務收益上升
2013/04/05
花旗：粵投租務收益上升
社會零售銷售 啤酒 經濟數據表現 防疫措施 疫情 零售

上一篇文章

易綱都救唔起內銀 季績真係咁慘?

下一篇文章

雙十一平台較量 商家運營迎兩大趨勢 電商改規則制勝（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國防支出有增無減 受惠股逆市照升
國防支出有增無減 受惠股逆市照升
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
中國現代化機遇 一文看清裝備股最新動態（第三版）
中國現代化機遇 一文看清裝備股最新動態（第三版）
【高息變高危】 收租股削價潮 九倉 領展榜上有名（第二版）
【高息變高危】 收租股削價潮 九倉 領展榜上有名（第二版）
電子煙股逆市跑出 一文解構背後邏輯
電子煙股逆市跑出 一文解構背後邏輯
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平