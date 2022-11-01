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「逆全球化」下捉緊國產替代投資主綫

研究報告 19:08 2022/11/01

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繼2008年金融風暴後，掀起世界「逆全球化」的想法。近年俄烏戰爭地緣政治衝突持續發展下，國聯證券建議繼續關注國產替代機會。本文將會集中能代表成長的行業。

剛閉幕的二十大會議報告中提及「確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全」。該行表示，在美國聯儲局加息尚未結束下，建議繼續捉緊國產替代，這一重要主綫。然而，國聯證券報告列出一些代表的成長行業，包括國防軍工、計算機、電子、通信、醫藥生物等，主因是這些行業外資佔比較低，而且在近10年內較低分位值水平（見下圖）……

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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