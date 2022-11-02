內銀唔跟彈 季績真係咁慘?

港股周二反彈768點，但內銀板塊除招商銀行 （03968） 外均無跟升，與上周五板塊公布季績不無關係。花旗指，內銀季績反映企業仍受「讓利」所困，要透過降低借貸利率及手續費來扶助實體經濟。

花旗從該行跟進的17間內銀季績，歸納出內銀季績六大趨勢（圖片版見組圖）：

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一、撥備前利潤（Pre-Provision Operating Profit，簡稱PPOP）平均按年下跌4%，明顥不及第二季時的增長1.4%，受制於手續費收入疲弱及淨息差收窄，抵銷了資產負債表擴張的利好；

二、淨息差（Net Interest Margin，簡稱NIM）繼續收窄，但按季跌幅由第二季的12個基點減至第三季的1個基點。放貸利率受限於LPR利率下調及中央要求「讓利」而減少，但資金成本同期上升，因季內99%的新增存款為利率較高的定期存款。

三、手續費收入增長加速下滑，由第二季的按年跌3.2%加速至第三季的4.9%。

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四、居民貸款增長按季恢復，但同時居民存款增長仍更強勁，反映居民去槓桿情況持續；

五、企業貸款在淡季仍錄增長，由受政策扶助的行業帶動，包括製造業、基建、綠色貸款及中小企；

六、不良貸款率（NPL ratio）繼續下降，反映銀行繼續積極出清內房相關貸款。

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花旗認為，現時內銀板塊的價值正在顯現，主要受惠其防守股特質、估值便宜（現價對應0.39倍2022年市帳率）、及高股息。H股內銀股中花旗首選郵儲行 （01658） 。業績及目標價如下：

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