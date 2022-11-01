馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 國際 20:57 2022/11/01 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）入主Twitter，外界早已預計他會裁員，但依然沒想到動作會如此激烈。最多人留意到的相信是炒管理層，行政總裁、財務總監等統統無得留得。惟這只是第一波，雷霆手段陸續有來，馬斯克動了真格，想徹底改造這間影響力驚人的公司，發揮其潛在價值。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 2022/10/25 有勝算而不去馬 約翰遜知所進退 你可能感興趣 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 21:03 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 23:01 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 13:21 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 最新專欄文章 國金札記 - 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 今日 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 國金札記 - 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/31 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 2022/10/29 辛偉誠點兵 換湯不換藥？ 社交平台 裁員 抖音 馬斯克 Tesla Twitter