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馬斯克改造Twitter 炒人僅首步

國際 20:57 2022/11/01

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馬斯克（Elon Musk）入主Twitter，外界早已預計他會裁員，但依然沒想到動作會如此激烈。最多人留意到的相信是炒管理層，行政總裁、財務總監等統統無得留得。惟這只是第一波，雷霆手段陸續有來，馬斯克動了真格，想徹底改造這間影響力驚人的公司，發揮其潛在價值。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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