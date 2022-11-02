中港股反彈 不會幾日鮮 財金專欄 2022/11/02 分享： 分享： 中港股市昨日齊齊大陽燭急升，並且呈現「早晨之星」見底型態，雖然急升動力主要來自A股，但港股昨日表現是近一個月以來最強反彈，只要內地股市保持昨日的反彈動能，恒生指數最樂觀可挑戰16900點，國企指數則衝 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 2022/11/01 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 中字股實力談 - 時代電氣強勢 盈利重拾增長 2022/11/01 時代電氣強勢 盈利重拾增長 中字股實力談 - 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 2022/10/31 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技 2022/10/29 中軟保持增長 國家重視科技 中字股實力談 - 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 2022/10/28 【節節敗退】港股五日成交6700億破底 恒指要見140？（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 習近平 拜登 普京 澤連斯基 中國證監會 美滙指數 人民幣