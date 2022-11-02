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中港股反彈 不會幾日鮮

財金專欄 2022/11/02

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中港股市昨日齊齊大陽燭急升，並且呈現「早晨之星」見底型態，雖然急升動力主要來自A股，但港股昨日表現是近一個月以來最強反彈，只要內地股市保持昨日的反彈動能，恒生指數最樂觀可挑戰16900點，國企指數則衝

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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