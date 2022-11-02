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天文台脫離商經局 更易掛8號波？

財金專欄 2022/11/02

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香港11月打風，而且很大機會在今天日間發出8號烈風或暴風訊號，令一眾打工仔十分期待。更有人揣測，這會否與李家超的新政府改組後，天文台由原本隸屬於商務及經濟發展局，改為在環境及生態局之下有關？多位高官笑

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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香港 李家超 天氣 天文台 葉劉淑儀 邱騰華 商務及經濟發展局 環境及生態局 發展局

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