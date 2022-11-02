天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 財金專欄 2022/11/02 分享： 分享： 香港11月打風，而且很大機會在今天日間發出8號烈風或暴風訊號，令一眾打工仔十分期待。更有人揣測，這會否與李家超的新政府改組後，天文台由原本隸屬於商務及經濟發展局，改為在環境及生態局之下有關？多位高官笑 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 2022/11/01 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 2022/10/31 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 2022/10/28 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 2022/10/27 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 有政戲 - 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 2022/10/26 港金融峰會巨頭防疫豁免 先行先試？ 香港 李家超 天氣 天文台 葉劉淑儀 邱騰華 商務及經濟發展局 環境及生態局 發展局