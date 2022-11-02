  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過度借貸 銀主盤增

財金專欄 2022/11/02

分享：

分享：

日前有地產代理研究報告指出，現時銀主盤存量突破200個，創13年新高，直逼2008年金融海嘯水平。驟眼看數字好像很嚇人，但細心看其實銀主盤存量暫時未對樓市構成嚴重困擾，至少未對銀行體系構成衝擊，銀行仍

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 施政報告2022 房屋供應可望上升
2022/11/01
施政報告2022 房屋供應可望上升
專家樓論 - 新盤負溢價 推低二手
2022/10/31
新盤負溢價 推低二手
專家樓論 - 關鍵的2% 樓市進入減辣警戒綫？
2022/10/28
關鍵的2% 樓市進入減辣警戒綫？
專家樓論 - 跌穿數字關口
2022/10/27
跌穿數字關口
專家樓論 - 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
2022/10/26
商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
樓價 加息 中原地產 地產代理 銀主盤 負資產 放盤 年金 銀行 屯門

上一篇文章

人民幣走勢波動 決定因素何在？

下一篇文章

天文台脫離商經局 更易掛8號波？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！
「三桶油」勁賺股息吸引！
港交所破底 宜審慎觀望
港交所破底 宜審慎觀望
中字股實力談 - 中軟保持增長 國家重視科技
中軟保持增長 國家重視科技
國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點
擴消費似成為經濟焦點
選股情報 - 暗戰
暗戰
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享
華抗衡美圍堵 全球共商共建共享