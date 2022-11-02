過度借貸 銀主盤增 財金專欄 2022/11/02 分享： 分享： 日前有地產代理研究報告指出，現時銀主盤存量突破200個，創13年新高，直逼2008年金融海嘯水平。驟眼看數字好像很嚇人，但細心看其實銀主盤存量暫時未對樓市構成嚴重困擾，至少未對銀行體系構成衝擊，銀行仍 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 施政報告2022 房屋供應可望上升 2022/11/01 施政報告2022 房屋供應可望上升 專家樓論 - 新盤負溢價 推低二手 2022/10/31 新盤負溢價 推低二手 專家樓論 - 關鍵的2% 樓市進入減辣警戒綫？ 2022/10/28 關鍵的2% 樓市進入減辣警戒綫？ 專家樓論 - 跌穿數字關口 2022/10/27 跌穿數字關口 專家樓論 - 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 樓價 加息 中原地產 地產代理 銀主盤 負資產 放盤 年金 銀行 屯門