人民幣走勢波動 決定因素何在？ 財金專欄 2022/11/02 分享： 分享： 本周四（3日）美國聯儲局議息，美國中期選舉在即大背景下，再度加息似成定局。中國經濟界關注聯儲局動向，不僅討論加息是否已近尾聲，更討論人民幣滙率貶值是否也接近尾聲。滙率走勢對中國經濟有怎樣的衝擊，中國經 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 易綱金融工作報告 預示來年重點 2022/11/01 易綱金融工作報告 預示來年重點 國情知聞 - 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 2022/10/31 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點 2022/10/29 擴消費似成為經濟焦點 國情知聞 - 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 2022/10/28 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 國情知聞 - 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 2022/10/27 經濟往事惹關注 「李強經濟學」浮現？ 中國 美國 美元 人民幣 外滙 加息 美國聯儲局 議息