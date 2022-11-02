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人民幣走勢波動 決定因素何在？

財金專欄 2022/11/02

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本周四（3日）美國聯儲局議息，美國中期選舉在即大背景下，再度加息似成定局。中國經濟界關注聯儲局動向，不僅討論加息是否已近尾聲，更討論人民幣滙率貶值是否也接近尾聲。滙率走勢對中國經濟有怎樣的衝擊，中國經

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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