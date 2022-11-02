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馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步

財金專欄 2022/11/02

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馬斯克（Elon Musk）入主Twitter，外界早已預計到他會裁員，但依然沒想到動作會如此激烈。最多人留意到的相信是炒管理層，行政總裁、財務總監等統統無得留得。惟這只是第一波，雷霆手段陸續有來，馬

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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社交平台 裁員 Twitter 馬斯克 美元

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