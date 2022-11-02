中港股市為何報復式反彈？

中港股市近期接連下跌不斷見低位後，昨日突然出現報復式反彈，內地股指普遍回升超過兩個巴仙，港股恒指在科技股帶動下勁升五巴仙。反彈之際，市場傳出內地會調整防疫政策的消息。收市後，外交部發言人則謂不了解有關

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