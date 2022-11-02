中港股市為何報復式反彈？ 財金專欄 02:30 2022/11/02 分享： 分享： 中港股市近期接連下跌不斷見低位後，昨日突然出現報復式反彈，內地股指普遍回升超過兩個巴仙，港股恒指在科技股帶動下勁升五巴仙。反彈之際，市場傳出內地會調整防疫政策的消息。收市後，外交部發言人則謂不了解有關 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息愛股不懼人心偏淡！ 2022/11/01 高息愛股不懼人心偏淡！ 投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！ 2022/10/28 「三桶油」勁賺股息吸引！ 投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%! 2022/10/26 東岳高端新材料擴產150%! 投資坐標 - 國事天下事 正確思考！ 2022/10/25 國事天下事 正確思考！ 投資坐標 - 「盈利王」股東12月收超高息！ 2022/10/21 「盈利王」股東12月收超高息！ 東岳集團（00189） 比亞迪股份（01211） 中國石油化工股份（00386） 股票 港股 理文化工（00746） 天德化工（00609） 東方表行（00398） 吉利汽車（00175） 美股