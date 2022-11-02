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人行易綱「全力支持」 恒指即轉升 趁勢挾倉

財金猛人追蹤 12:44 2022/11/02

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人民銀行行長易綱以預錄形式，在「國際金融領袖投資峰會」上發表撐港言論，拉升恒指300點。

好友大挾淡倉 大成交現端倪

易綱出聲後，市場10時開始消化消息，恒指由跌160點扭轉，最高曾升354點。從附圖所見,易綱發話後,即市成交顯著激增,似有大手平倉之勢,淡友再遭狙擊。恒指分鐘圖顯見下：

以下是易綱講話中有關香港的原文：

余偉文：您如何看待香港的國際金融中心地位，以及香港在聯繫內地和全球市場中發揮的作用？

易綱：香港現在是未來仍將是重要的國際金融中心，是連接內地和國際市場的重要橋樑。這些年，香港經濟和金融體系顯示了強大的韌性。香港與內地在金融市場聯通、「一帶一路」投融資、金融科技和綠色金融等領域擁有巨大合作潛力。我們將全力支持香港的發展，支持香港建設和保持充滿活力的營商環境，進一步加強國際金融中心建設。

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 重磅講話

國際金融中心 恒生指數 香港 金融 港股 易綱 余偉文 財政政策 貨幣政策 中國人民銀行

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