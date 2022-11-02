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中央密集放鬆地產政策 內房「進可攻退可守」

研究報告 14:08 2022/11/02

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談及中國內需，內房佔據重要一席位。10月內房50強房企銷售業績亮麗，反映內地各部門出台降底購房成本政策，穩定市場信心。最近本港舉行國際金融領袖投資峰會的金融盛事，人民銀行行長易綱於會上表態釋出內房利好信號。

談及中國內需，內房佔據重要一席位。10月內房50強房企銷售業績亮麗，反映內地各部門出台降底購房成本政策，穩定市場信心。最近本港舉行國際金融領袖投資峰會的金融盛事，人民銀行行長易綱於會上表態釋出內房利好信號。

人民銀行行長易綱於會上指出，房地產行業關聯很多上下游行業。房地產市場區域特徵明顯且差異很大，各城市政府在穩定當地房地產市場中發揮著重要作用。人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付、支持剛性和改善性住房需求。

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人民銀行行長易綱於會上指出，房地產行業關聯很多上下游行業。房地產市場區域特徵明顯且差異很大，各城市政府在穩定當地房地產市場中發揮著重要作用。人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付、支持剛性和改善性住房需求。

根據克而瑞研究中心數據顯示，10月內地房地產前TOP50房企的單月銷售業績明顯優於行業整體，當中32家銷售業績實現按月增長，佔比達64%。此外……

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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