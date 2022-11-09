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內房復仇反彈 官媒力撑 資金面改善

研究報告 10:47 2022/11/09

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內房板塊幾近全綫呈復仇式反彈，最大利好有官媒《金融時報》最新報道，指當前種種跡象表明，在一系列政策支持下，房企融資環境正在好轉，市場預期有所改善。

倘內房資金鏈問題緩和，則內房危機將大減，利好內房、內銀，以至與內房相關的物管等眾多行業。

據悉，自8月以來，中債信用增進投資公司共推進逾10單房企增信項目，支持新城控股、美的置業、龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等多家民營房企發債融資83.68億元（人民幣．下同），累計帶動民營房企發債融資155億元。

而數據顯示，2022年三季度尾，人民幣房地產貸款餘額53.29萬億元，同比增長3.2%，比上年底增速低4.7個百分點；前三季度增加8488億元，佔同期各項貸款增量的4.7%%。三季度尾，房地產開發貸款餘額12.67萬億元，同比增長2.2%，增速比上半年高2.4個百分點，比上年底高1.3個百分點，結束此前連續15個季度餘額增速下降的態勢。據統計，年內新增房地產開發貸款6600億元，當季同比增長1.6倍。

除貸款增長，房企非銀融資也在好轉。據中指研究院監測，10月份，房地產企業非銀融資總額為556.8億元，同比上升16.4%，反映行業融資出現修復跡象。其中，房地產行業信用債融資同比上升155.7%。

今年以來，信用債市場多次受到政策大力支持，成為修復最快的一種融資方式。

內房政策面向好

內房佔據重要一席位。10月內房50強房企銷售業績亮麗，反映內地各部門出台降底購房成本政策，穩定市場信心。最近本港舉行國際金融領袖投資峰會的金融盛事，人民銀行行長易綱於會上表態釋出內房利好信號。

談及中國內需，內房佔據重要一席位。10月內房50強房企銷售業績亮麗，反映內地各部門出台降底購房成本政策，穩定市場信心。最近本港舉行國際金融領袖投資峰會的金融盛事，人民銀行行長易綱於會上表態釋出內房利好信號。

人民銀行行長易綱於會上指出，房地產行業關聯很多上下游行業。房地產市場區域特徵明顯且差異很大，各城市政府在穩定當地房地產市場中發揮著重要作用。人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付、支持剛性和改善性住房需求。

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人民銀行行長易綱於會上指出，房地產行業關聯很多上下游行業。房地產市場區域特徵明顯且差異很大，各城市政府在穩定當地房地產市場中發揮著重要作用。人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付、支持剛性和改善性住房需求。

根據克而瑞研究中心數據顯示，10月內地房地產前TOP50房企的單月銷售業績明顯優於行業整體，當中32家銷售業績實現按月增長，佔比達64%。此外……

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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