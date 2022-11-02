特首李家超上月發表任內首份施政報告，雖然未有為樓市減辣，但報告從增加供應著手，加快新界農地補地價、市區舊樓收購，對於發展商長遠發展亦有處，當中恒基（00012）有望成為「大贏家」。

首先，政府在新施政報告提出擴展標準化補地價政策適用範圍，至新發展區以外新界農地，意味長遠有更多農地可由「生地」轉換成「熟地」，成為未來房屋供應，而持有農地的發展商，自然可從中受惠，令更多農地成為發展的本錢。

傳統四大發展商中，以恒地現時持有新界農地最多，達約4,500萬平方呎，亦是全港最多農地儲備的發展商，數量幾乎是新地（00016）及新世界（00017）持有的農地總和，新地農地儲備有約3200萬平方呎，而新世界則有約1637萬平方呎。至於與長實（01113）持有約1000萬平方呎農地相比，恒地數量更是其數倍，換而之，恒地未來最能受惠擴展標準化補地價政策適用範圍，至新發展區以外新界農地。

此外，恒地過去熱衷透過舊樓併購增加地土地儲備，活躍程度相對長實、新世界及新地頻繁，例如該集團旗下紅磡必嘉坊系列，耗時逾20年收購而來，項目總樓盤超過100.8萬平方呎，是近30年來本港最大型的私人發展市區舊樓重建計劃。

需要留意是，政府在新施政報告中提出調低強拍門檻，有意把樓齡50年或以上但少於70年私人樓宇門檻，由現時8成降至7成，樓齡70年或以上則降至6成，顯然措施對過去一直積極併購舊樓的恒地有利。

記者：鄭達偉



▲ 施政報告加快農地轉型 四大發展商誰是大贏家？