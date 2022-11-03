  • 22°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 01:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大摩：風電及光伏項目收益率降近一半

研究報告 00:07 2022/11/03

分享：

分享：

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）上任後，上月爆發的「英鎊危機」暫告一段落，市場焦點重回美國聯儲局。至截稿前止，市場預計聯儲局11月加息機會逾85%（點擊圖片放大）。在美國加息步伐暫時難以放慢的前提下，讀者除了首選及次選股息率分別逾14厘及7厘的收息股之外，當然還要避開每股派息有下跌壓力的收息股。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁

中國經濟最新分析，詳見：【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－

11月3日：

【00：05】美國聯儲局將於稍後（上午2時）公布議息結果，相關分析詳見：【下一頁

11月2日：

【15：00】新能源電力股同時具備環保及收息概念，為攻守兼備收息股，惟當中的龍源電力 （00916） 、新天綠色 （00956） 等早前公布的季績未有驚喜之餘，近日更被摩根士丹利下調投資評級及目標價（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

摩根士丹利指，自從中國當局宣布碳中和及碳達峰目標以來，市場對內地風力及光伏新裝機容量的預測就持續增加，從每年100至120吉瓦（GW）增近180GW；同時由於項目的資本開支龐大，市場亦預期，政府將允許項目獲得合理的回報。

不過，摩根士丹利認為，中國政府可能會改為對國企營運商施加強制新安裝量目標，並同時降低門檻利率及提供充足的國有銀行融資支持，以取代允許項目得到高利潤回報。摩根士丹利更預測，風電及光伏項目的股權內部收益率，將從2009至2020年的逾12%，降到6%至8%，以免與減碳及共同富裕的發展目標背道而馳。

摩根士丹利將新天綠色的投資評級，由「增持」調低至「與大市同步」，目標價亦由5.32元大削近4成至3.2元；龍源電力的投資評級更由「與大市同步」調低至「減持」，目標價由16元大減44%至9元。

10月28日：

【12：00】香港寬頻 （01310） 昨日收市後公布，截至今年8月底止全年純利按年大升近1.7倍至約5.5億元，惟每股末期息按年大減近47%至0.2元；而全年度計，每股共派息0.6元，亦按年跌近22%。摩根大通最新報告直言，香港寬頻削減派息，令市場失望。

摩通指，香港寬頻2022財年的下半年度（即3月至8月）業績疲弱，以及公司將派息比率下調至約75%水平，料公司未來兩年每股派息將會持平。摩通將香港寬頻的投資評級，由原來的「中性」降低至「減持」之餘，更將目標價由9.5元大削近53%至4.5元。

關於10月下旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
2022/11/01
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
2022/11/02
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）
2022/10/25
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）
專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法
2022/10/31
專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法
銀娛擁2優勢 迎復常機遇
2022/10/03
銀娛擁2優勢 迎復常機遇

你可能感興趣

ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
18:31 2022/11/01
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
22:40 2022/11/02
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）
17:31 2022/10/25
【滙豐季績】滙豐撥備高過預期 淨利息收益指引保守（第四版）

知多啲

ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
ING彭藹嬈：内地10月PMI疲弱 11月經濟或更差（新增圖示）
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段
港9月零售額升0.2% 食品類意外跌抵銷兩類貨品升幅（第二版）
港9月零售額升0.2% 食品類意外跌抵銷兩類貨品升幅（第二版）
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
商廈收租股抗跌力較強？高力一圖現行業拐點（第二版）
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平

最新專欄文章

摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
2022/10/28
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%
2022/10/18
瑞銀：企業業務成香港電訊新動力 股息年均增約2%至3%
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
2022/10/08
中銀國際料中移動第三季服務收入跑贏行業
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
2022/09/24
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
摩通：內銀降存款息 助擴淨息差 緩LPR下調衝擊
2022/09/17
摩通：內銀降存款息 助擴淨息差 緩LPR下調衝擊
香港寬頻（01310） 龍源電力（00916） 增持 減持 目標價 電力股 加息 美國聯儲局 議息 港股

下一篇文章

中國消費未來發展 高盛睇邊4個指標？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

電子煙股逆市跑出 一文解構背後邏輯
電子煙股逆市跑出 一文解構背後邏輯
【高息變高危】 收租股削價潮 九倉 領展榜上有名（第二版）
【高息變高危】 收租股削價潮 九倉 領展榜上有名（第二版）
國防支出有增無減 受惠股逆市照升
國防支出有增無減 受惠股逆市照升
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
摩通：香港寬頻業績疲弱 未來兩年派息將持平
中國現代化機遇 一文看清裝備股最新動態（第三版）
中國現代化機遇 一文看清裝備股最新動態（第三版）
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情