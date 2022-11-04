瑞信：中電信新業務發展成熟 2022至2024年EBITDA利潤率趨升

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）上任後，上月爆發的「英鎊危機」暫告一段落，市場焦點重回美國聯儲局。香港時間11月3日早上2時聯儲局公布的議息結果，一如市場事前預期般（點擊圖片放大）加息0.75厘，而聯儲局主席鮑威爾明確表示，未來仍將繼續加息，利率水平可能高過市場預期。

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專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁】

在美國加息步伐暫時難以放慢，且幅度超對上6次加息周期的前提下，讀者除了首選及次選股息率分別逾14厘及7厘的收息股之外，當然還要避開每股派息有下跌壓力的收息股。

中國經濟最新分析，詳見：【下一頁】

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11月4日：

【20：00】中國電訊行業競爭保持良性，而瑞信最新發表研究報告預期，三大電訊營運商的ARPU（每月每戶平均收入）表現將持平，但考慮到中國電信 （00728） 總數據流量增長更快的同時，可能伴隨着單位數據價格大幅下降，因此將中電信的明年移動業務收入預測下調2%。

瑞信指，隨着中電信新業務發展成熟，而對中電信2024年利潤率反彈仍抱有希望，預測中電信在2022至2024年EBITDA利潤率將達到26.8%、26.8%及27.1%，而在折舊與攤銷費用控制下，預期2022至2024年純利可錄得......

【18：00】市場雖然對美國聯儲局明年開始減息的希望幻滅，但是卻認為12月將加息步伐放慢0.5厘機會較高。受惠美國加息的大藍籌滙豐 （00005） 剛被美銀將目標價由67元調低至63.7元，但美銀重申滙豐「買入」的投資評級。

美銀指，由於預期第四季和明年第一季政策利率的強勁上升，上調滙豐明年......

【13：00】本地地產股為港人熱門收息股之一，惟加息不利負債較高的地產股。瑞銀最新發表的報告，雖維持新世界 （00017） 「中性」的投資評級，但就將其目標價由由20元調低至17.7元。

瑞銀表示，新世界自2017年起積極在港收購13個項目，在內地亦有8個城市更新項目，縱使沒有其他土地收購，新世界於2023至2024財年（年結日：6月底）或仍有510億元的資本開支，但由於......

11月3日：

【17：30】業務以香港及內地為主的藍籌保險股友邦 （01299） ，日前公布其今年第三季新業務價值（NBV）按年微增約1%至7.4億美元，遜市場預期，而麥格理最新報告指，友邦第三季NBV表現遜市場預期，主因是外滙損失所影響；若撇除滙率因素，則按年增約7%。

麥格理續指......

【16：25】高盛對今早美國聯儲局會後聲明的解讀，詳見：【下一貝】而市場最新預計，聯儲局下月加息......

【13：30】中國國家市場監管總局日前批准聯通 （00762） 與騰訊 （00700） 子公司已成立合資企業，將合作拓展分發網絡及邊緣計算服務。上述合資公司分別由聯通及騰訊分別持股48%和42%，而瑞銀就此發表研究報告，維持聯通「中性」的投資評級，以及目標價3.6元不變。

瑞銀指，內地三大電訊營運商近日都在大力推進內部研發及自建雲平台，而不是簡單地轉售雲服務，其中聯通是當中資源最少的企業，認為今次成立合資公司標誌着聯通與騰訊達成更緊密合作，有助雙方於同行競爭中捍衛雲市場份額。

【10：00】藍籌收息股長和 （00001） 涉足港口、零售及電訊等業務，近日獲評級機構惠譽確認其長期發行人違約評級為「A-」，前景穩定，而其高級無抵押評級同樣獲確認為「A-」。

惠譽續指，對長和的評級和展望反映其業務狀況強勁及地域多元化，且來自其優質港口、零售、基礎設施及電訊業務的現金流穩定，管理層亦有穩健的財務管理記錄。

【00：05】美國聯儲局將於稍後（上午2時）公布議息結果，相關分析詳見：【下一頁】

11月2日：

【15：00】新能源電力股同時具備環保及收息概念，為攻守兼備收息股，惟當中的龍源電力 （00916） 、新天綠色 （00956） 等早前公布的季績未有驚喜之餘，近日更被摩根士丹利下調投資評級及目標價（點擊圖片放大）。

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摩根士丹利指，自從中國當局宣布碳中和及碳達峰目標以來，市場對內地風力及光伏新裝機容量的預測就持續增加，從每年100至120吉瓦（GW）增近180GW；同時由於項目的資本開支龐大，市場亦預期，政府將允許項目獲得合理的回報。

不過，摩根士丹利認為，中國政府可能會改為對國企營運商施加強制新安裝量目標，並同時降低門檻利率及提供充足的國有銀行融資支持，以取代允許項目得到高利潤回報。摩根士丹利更預測，風電及光伏項目的股權內部收益率，將從2009至2020年的逾12%，降到6%至8%，以免與減碳及共同富裕的發展目標背道而馳。

摩根士丹利將新天綠色的投資評級，由「增持」調低至「與大市同步」，目標價亦由5.32元大削近4成至3.2元；龍源電力的投資評級更由「與大市同步」調低至「減持」，目標價由16元大減44%至9元。

10月28日：

【12：00】香港寬頻 （01310） 昨日收市後公布，截至今年8月底止全年純利按年大升近1.7倍至約5.5億元，惟每股末期息按年大減近47%至0.2元；而全年度計，每股共派息0.6元，亦按年跌近22%。摩根大通最新報告直言，香港寬頻削減派息，令市場失望。

摩通指，香港寬頻2022財年的下半年度（即3月至8月）業績疲弱，以及公司將派息比率下調至約75%水平，料公司未來兩年每股派息將會持平。摩通將香港寬頻的投資評級，由原來的「中性」降低至「減持」之餘，更將目標價由9.5元大削近53%至4.5元。

關於10月下旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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