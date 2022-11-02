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安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開一個新階段

財金猛人追蹤 15:40 2022/11/02

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美國聯儲局將於香港時間本周四（11月3日）上午2時，公布11月議息結果。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier雖與市場一樣，認為今次將加息0.75厘（點擊圖片放大），但卻認為今次會議而結束，並展開一個新階段。

    點擊圖片放大
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Franck Dixmier對於今晚聯儲局會議的看法重點如下︰

  • 面對通脹持續蔓延到經濟體，美聯儲必須繼續採取強硬措施，我們預計美聯儲在下一次議息會議上將加息75個基點；
  • 然而，本次會議將展開一個新的階段，即加息將更取決於宏觀經濟數據；
  • 市場對加息預期依然過於自滿─預期市場波動加劇。

不過，Franck Dixmier續表示，目前美國的宏觀經濟數據，包括通貨膨脹、工資壓力及勞動力市場和經濟的韌性， 表明聯儲局不能自滿。他的觀點相關數據基礎如下：

  • 美國9月個人消費支出（PCE）物價指數按年上升至5.1%；
  • 截至9月底，反映美國勞動力成本的僱傭成本指數按年上漲5%；
  • 美國9月份新增就業崗位約26.3萬個，遠高於新增勞動力所需的5萬個崗位；
  • 美國經濟仍然具有韌性：第三季度國內生產總值年化增長率達2.6%，而佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在10月增長了0.6%。

Franck Dixmier指出，一如既往，市場將對美聯儲的講話進行剖析，然而講話工作對聯儲局來說愈來愈困難。假如其講話被解讀成「鴿派」，將會導致市場過早反彈；而過於「鷹派」的講話，則會導致市場出現調整。然而，觀乎英國近期的經濟狀況，金融穩定也是各國央行關注的問題。鮑威爾應該採取極其務實的態度，並對所有選項保持開放心態。

我們仍然認為......

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...

撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監

欄名 : 名家看法

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