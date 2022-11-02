安聯Franck Dixmier：儲局議息後展開新階段

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專訪 曾淵滄：趁低吸納穩定派息股 同時造淡對冲
美國聯儲局將於香港時間本周四（11月3日）上午2時，公布11月議息結果。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier雖與市場一樣，認為今次將加息0.75厘（點擊圖片放大），但卻認為今次會議而結束，並展開一個新階段。
Franck Dixmier對於今晚聯儲局會議的看法重點如下︰
不過，Franck Dixmier續表示，目前美國的宏觀經濟數據，包括通貨膨脹、工資壓力及勞動力市場和經濟的韌性， 表明聯儲局不能自滿。他的觀點相關數據基礎如下：
Franck Dixmier指出，一如既往，市場將對美聯儲的講話進行剖析，然而講話工作對聯儲局來說愈來愈困難。假如其講話被解讀成「鴿派」，將會導致市場過早反彈；而過於「鷹派」的講話，則會導致市場出現調整（點擊圖片放大）。然而，觀乎英國近期的經濟狀況，金融穩定也是各國央行關注的問題。鮑威爾應該採取極其務實的態度，並對所有選項保持開放心態。
我們仍然認為......
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撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監
欄名 : 名家看法