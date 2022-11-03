國進民退？李迅雷3方面拆解內地民企投資弱勢之謎

內地今年首9個月固定資產投資增速達5.9%，但民間投資增速顯然不及國有資本，中泰證券首席經濟學家李迅雷在其微信公眾號上發文，分析導致民企預期短期轉弱的3大因素，認為民企對內地經濟重要，應儘快扭轉民企預期。

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國家統計局早前公布，內地1至9月全國固定資產投資（不含農戶）按年增長5.9%。當中的主要增長動力來自國有控股，按年升幅達10.6%，而民間固定資產投資僅增長2.0%。

3大因素致民企預期短期轉弱

1. 受房地產長周期轉弱影響 民企佔比較高的房地產行業壓力較大

在房地產市場走弱的大背景下，今年前8個月，排名前五十的民營房企市場佔有率按年下降13%，合計銷售金額20,673億元（人民幣‧下同），按年跌幅58%。雖然2022年上半年融資成本降低，但是民企融資額持續負增長，落後於央企，政府已明確服務民企合理的融資需求，但是政策實施產生效用還需要一定時間，短期內民企融資問題仍然存在。

2. 外部需求回落 民企佔比不低

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