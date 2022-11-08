施羅德投資：3圖展示本輪經濟周期有何不同

美國聯儲局主席鮑威爾雖然在11月初的議息會後記者會上，排除了明年提早開始減息的可能性，但卻增加12月加息步伐放慢至0.5厘的機會（點擊圖片放大）。另外，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月下旬上任後，歷時約1個月的「英鎊危機」暫告一段落（點擊圖片放大），惟充滿變數的俄烏戰局揮之不去，外圍形勢可謂複雜多變，施羅德投資策略師Tina Fong以3張圖展示，獨特的環境意味著我們無法從歷史中獲得明確的借鑒，這令本輪經濟周期尤其難以歸類。

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專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁】

Tina表示：

在教科書上，經濟衰退通常被定義為連續兩個季度的實際國內生產總值錄得負增長。若我們以此定義來看，美國正是這個情況。

不過，經濟衰退通常會伴隨失業率大幅上升。然而，現在並未發生這種情況，反而處於數十年低位。事實上，即使產能顯然已逼近極限，就業市場強勁仍然表示經濟正處於擴張階段。

自戰後以來， 每當出現連續兩個季度實際國內生產總值負增長時，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research，下稱「NBER」）均會將情況確認為經濟衰退。該研究所是以監測各種宏觀經濟指標為基礎，藉以判斷美國何時出現經濟衰退的官方機構，惟到截稿前止，NBER仍未宣布美國經濟落入衰退（見圖一）。

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美國就業市場強勁，與其GDP乍現衰退的情況不匹配，而Tina進一步指出，其他經濟指標顯示......

（詳細分析更新中）

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