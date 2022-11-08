施羅德投資：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版）

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大市高度波動 不宜追入或撈底
在本文第一及二版，施羅德投資策略師Tina Fong分別指出：
Tina續指出，美國通脹處於8.5%水平，此項數據普遍高於以往經濟周期，因而引來市場以此與1970年代的滯脹時期作比較，惟當時的通脹由於油價大幅波動而升至紀錄高位。
俄烏局勢及中國防疫政策 令供應鏈受進一步影響
有別於1970年代，新冠疫情引起的商品供需失衡是導致本輪周期通脹的根本原因，而俄烏局勢及中國清零防疫政策，亦令供應鏈受到進一步影響。因此，考慮到就業市場強勁等因素，現時的情況不能直接與1970年代作比較。疫情所致的各項因素（特別是參與就業市場的勞動人口減少）亦是令就業市場緊張的原因。
隨着美國經濟陷入衰退，我們預料......
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【第二版刊於11月8日 11：42】
本文第一版，施羅德投資策略師Tina Fong指，雖然美國經濟呈現連續兩季收縮，但因其就業市場表現強勁，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research，下稱「NBER」）今次未宣布美國經濟落入衰退，未有像以往一樣（詳見本文第一版圖一）。
接下來，Tina用來衡量經濟體系閑置產能的「施羅德產出缺口模型（Schroders Output Gap model）」顯示，產出缺口為正數，而且還在不斷上升，意味著美國經濟周期或許仍處於擴張階段（見圖2）。
圖二註解—施羅德產出缺口模型（Schroders Output Gap model）及經濟周期的各個階段:
- 擴張—產出缺口為正數，並向上發展
- 放緩—產出缺口為正數，但向下發展
- 衰退—產出缺口為負數，並向下發展
- 復甦—產出缺口為負數，但向上發展
產出缺口是一個經濟體系的實際產出與其潛在產出之間的差異，產出缺口為正數意味著經濟體系已耗盡閑置產能，繼而令通脹壓力加劇。
在正常情況下，貨幣政策會在此時收緊，從而令實際產出恢復至其潛在產出水平，亦即經濟體系在不產生通脹的情況下的最高產出水平。這正是聯儲局目前努力試圖達成的目標。雖然經濟在大幅加息後未有放緩，但隨着經濟活動減慢，產出缺口將開始從正數收窄，而經濟亦將徐徐步入放緩階段。
不過，現時產出缺口不單是正數，而且正不斷上升，情況就好比出現「失業率缺口」那樣，反映就業市場強勁。失業率缺口是在產出缺口模型當中其中一項關鍵數據，該項數據可反映......
（訂戶可登入繼續閱讀文章及圖三）
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【第一版刊於11月8日 00：06】
美國聯儲局主席鮑威爾雖然在11月初的議息會後記者會上，排除了明年提早開始減息的可能性，但卻增加12月加息步伐放慢至0.5厘的機會（點擊圖片放大）。另外，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月下旬上任後，歷時約1個月的「英鎊危機」暫告一段落（點擊圖片放大），惟充滿變數的俄烏戰局揮之不去，外圍形勢可謂複雜多變，施羅德投資策略師Tina Fong以3張圖展示，獨特的環境意味著我們無法從歷史中獲得明確的借鑒，這令本輪經濟周期尤其難以歸類。
專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁】
Tina表示：
自戰後以來， 每當出現連續兩個季度實際國內生產總值負增長時，美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research，下稱「NBER」）均會將情況確認為經濟衰退。該研究所是以監測各種宏觀經濟指標為基礎，藉以判斷美國何時出現經濟衰退的官方機構，惟到截稿前止，NBER仍未宣布美國經濟落入衰退（見圖一）。
美國就業市場強勁，與其GDP乍現衰退的情況不匹配，而Tina進一步指出，其他經濟指標顯示......
（詳細分析更新中）
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延伸閱讀：
解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁】
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撰文 : Tina Fong 施羅德投資策略師
欄名 : 投資心德