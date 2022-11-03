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百達：私募依然鍾情科技板塊

財金專欄 2022/11/03

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科技板塊如今有些「失寵」，但我們認為長期結構性驅動因素依然強勁，仍有許多投資機會可以探索，尤其是在私募市場。

通脹（Inflation）持續創下新高、利率不斷上升、增長放緩，導致宏觀經濟環境充滿挑戰，拖

...

撰文 : 查奈威（Stanislas Chanavat） 瑞士百達另類投資顧問主題投資經理

欄名 : 名家觀點

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