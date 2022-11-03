百達：私募依然鍾情科技板塊 財金專欄 2022/11/03 分享： 分享： 科技板塊如今有些「失寵」，但我們認為長期結構性驅動因素依然強勁，仍有許多投資機會可以探索，尤其是在私募市場。 通脹（Inflation）持續創下新高、利率不斷上升、增長放緩，導致宏觀經濟環境充滿挑戰，拖 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 查奈威（Stanislas Chanavat） 瑞士百達另類投資顧問主題投資經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 2022/11/02 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 名家觀點 - 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 2022/11/01 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 2022/10/28 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 2022/10/27 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 霸菱：新興市場債劵具投資機會 2022/10/25 霸菱：新興市場債劵具投資機會 經濟 銀行 金融 股票 科技行業 基金 板塊 軟件 雲端 Fintech