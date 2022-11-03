金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害

國際金融領袖投資峰會雲集全球財金巨頭，有財金界人形容，場外掛8號波，場內卻氣氛熱鬧，9成半嘉賓由頭坐到尾，反映峰會很精采；據知，有國際金融機構更部署把已搬離香港的工序，重返香港。

李家超進場 外資巨頭圍

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