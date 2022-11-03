金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 財金專欄 2022/11/03 分享： 分享： 國際金融領袖投資峰會雲集全球財金巨頭，有財金界人形容，場外掛8號波，場內卻氣氛熱鬧，9成半嘉賓由頭坐到尾，反映峰會很精采；據知，有國際金融機構更部署把已搬離香港的工序，重返香港。 李家超進場 外資巨頭圍 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 2022/11/02 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 有政戲 - 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 2022/11/01 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 2022/10/31 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 2022/10/28 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 有政戲 - 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 2022/10/27 京擬重量級人馬來港 宣介二十大報告 政治 金融 中國 經濟 香港 美國 李家超 中國人民銀行 外資 金融機構