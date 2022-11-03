防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 財金專欄 2022/11/03 分享： 分享： 二十大後重點轉向穩經濟，在一眾穩定預期的發聲與表態中，市場最敏感的仍然是與防疫有關的信息。在股市和滙市連續多日下跌後，坊間一則決策層將成立一個專門委員會研討放寬現有防疫政策的傳聞，刺激市場大反彈。 措施 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 2022/11/02 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 國情知聞 - 易綱金融工作報告 預示來年重點 2022/11/01 易綱金融工作報告 預示來年重點 國情知聞 - 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 2022/10/31 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點 2022/10/29 擴消費似成為經濟焦點 國情知聞 - 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 2022/10/28 二十大後聚焦經濟 「穩增長」新論 疫情 經濟 中國 新冠肺炎 習近平 外資 河南省 鄭州市 富士康