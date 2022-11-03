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防疫兩個轉變放鬆台階隱現？

財金專欄 2022/11/03

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二十大後重點轉向穩經濟，在一眾穩定預期的發聲與表態中，市場最敏感的仍然是與防疫有關的信息。在股市和滙市連續多日下跌後，坊間一則決策層將成立一個專門委員會研討放寬現有防疫政策的傳聞，刺激市場大反彈。

措施

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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