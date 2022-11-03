對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 財金專欄 2022/11/03 分享： 分享： 歐美主導的俄羅斯石油價格上限措施，經歷長時間蘊釀磋商，美國商務部公布較為確實的時間表，今年12月5日前裝運、明年1月19日前卸運的油輪，不受影響。歐美強調措施是為了阻止俄羅斯透過能源收入取得戰爭資金， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 國金札記 - 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 2022/11/02 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 國金札記 - 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 2022/11/01 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 美國 英國 通脹 加息 歐洲 貨幣政策 俄羅斯 美國聯儲局 烏克蘭 石油