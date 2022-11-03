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對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？

財金專欄 2022/11/03

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歐美主導的俄羅斯石油價格上限措施，經歷長時間蘊釀磋商，美國商務部公布較為確實的時間表，今年12月5日前裝運、明年1月19日前卸運的油輪，不受影響。歐美強調措施是為了阻止俄羅斯透過能源收入取得戰爭資金，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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